Tartu Maakohus tunnistas Karl Kristjan Nurmiku (21) ja Joosep Moori (21) täna süüdi tänavu 11. veebruaril Tartus Raatuse tänavas asuvas korteris noarünnaku toime panemises. Mõlemad noormehed, kes varem on kriminaalkorras karistamata, tunnistati süüdi omavolilises sissetungis, kehalises väärkohtlemises ja tapmiskatses.

Kohtus leidis tõendamist, et süüdistatavad panid teo toime kaastäideviijatena.

Nurmik ja Moor ostsid noad ja sisenesid nendega korterisse. Kuigi noaga ründas kolme kannatanut vaid Nurmik, ei sekkunud Moor kaaslase tegevusse aktiivselt ega teinud midagi rünnaku ärahoidmiseks. Moor vaid võimendas tekkinud olukorda, hoides samuti nuga käes.

Karistuste mõistmisel arvestas kohus süüdistatavate teo panusega, leides, et Nurmiku süü on suurem. „Olulisteks tegude käivitajateks olid alkohol ja narkootikumid. Kannatanute üleelamisi on raske, kui mitte võimatu mõõta,“ sõnas kohtunik Ingeri Tamm kohtusaalis otsust selgitades.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi tungisid süüdistatavad selle aasta 11. veebruaril joobeseisundis Tartus Raatuse tänavas asuvasse korterisse ilma selles elavate inimeste nõusolekuta. Tegutsedes grupis lepiti eelnevalt kokku, et minnakse kätte maksma samal hommikul tekkinud konflikti eest. Korterisse tungides oli mõlemal mehel käes nuga, millega Nurmik korteris viibinud inimesi korduvalt lõi ning ühele kannatanule eluohtliku vigastuse põhjustas.