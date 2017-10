Fašistid! Olge te neetud, surm teile – loetleb Sitsi süstlapunkti töötaja Anna, mida kohalikud on kirjalikult välisuksele kleepinud kui neile näkku öelnud. Kaks nädalat pärast skandaalse punkti avamist tuleb välja tõsiasi, et see pakub enam huvi ärritunud kohalikele, poliitikutele ja ajakirjanikele kui narkomaanidele endile. Päevast, mil Sitsi asumi elanike hirm kahjude vähendamise keskuse ehk rahvakeeli süstlapunkti näol tõeks sai, on möödas kaks nädalat. Selle aja jooksul on asutust külastanud kolm sõltlast, kellest on maha jäänud 11 süstalt. Need nõelad on nüüdseks pakendatud kolasesse kasti, mis seisab kindlalt süstlapunkti nurgas. Seal kõrval on istet võtnud keskuse töötajad Anna ja Roman. Süstlavahetuspunkti töötaja Anna. (Teet Malsroos)

Anna sõnul valitseb hetkel süstlapunkti ümber nii suur meediakära, et sõltlased ei julge oma nina majja tõsta. Tema hinnangul võib säärane seis kesta nädalaid.

„Kes siia tulid ütlesid, et päris tõsiselt kaalusid, kas astuda sisse või mitte. Kas jälle on kaamerad ja televisioon kohal,“ selgitab ta. Senistest klientidest kaks on nii-öelda rändajad ehk neil pole kindlat elukohta – ööbivad sõprade ja tuttavate juures. Süstlaid on vahetamas käinud ka üks tütarlaps, kes on töötajate jaoks võõras. Ehk seni on süstlavahetuspunkt tagasihoidliku elu elanud, vähemalt klientide arvu silmas pidades. Muud furoori on tulnud aga uksest ja aknast. Fašistid! Olge te neetud, surm teile. Häbi teil oleks – loetleb Anna kohalike arvamusi, mida on kleebitud süstlapunkti välisuksele kui neile näkku öeldud. Ust on koos kohalikega sodimas käinud ka Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna poliitik Dmytro Gaievoi. Tema oma käitumist vandalismiks ei pidanud. Süstlapunkti lähistel trimmerdab muru Vladimir- piirkonnas pikka aega haljastustöödega tegeleva mehe hinnangul narkomaanide arv keskuse pärast ei suurene. „Süstlaid vedelevat ka ainult ühes kohas,“ teab ta. Keskuse kortermaja kolmanda akna all, puude vilus – seal olla süstimiseks narkomaanidele meelepärane koht. Tõepoolest, kui pugeda põõsaste ja puude vahele, siis üks süstal seal ka vedeleb. SÜSTAL: Üks süstal oli süstlapunktist vaid mõnekümne meetri kaugusel õunapuude all. (Teet Malsroos) Põhja-Tallinna piirkonnagrupi vanema Uudo Sepa sõnul on politsei jaoks viimased kaks nädalat Sitsi asumis möödunud tavapäraselt ja väljakutseid tavapärsest enam pole. „Sitsi tänavalt on nimetatud ajavahemikul laekunud üks teade ebaadekvaatselt käituva inimese kohta. Patrullpolitseinikud kontrollisid piirkonda, kuid kõnealust inimest ei tabatud,“ ütleb Sepa. Süstlapunktiga seoses on tulnud kaks teadet: 27. septembril teatati, et välisust on soditud. 1. oktoobril toimus maja ees rahulik meeleavaldus, mis möödus vahejuhtumiteta. Praktikas on kahjude vähendamise keskus olnud lahti kõigest seitsmel päeval – kolm korda nädalas ja kõigest kaks tundi järjest. NÕELAD: neist süstaldest paljud on nakatunud HIV positiivse verega. (Teet Malsroos)