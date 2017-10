23. oktoobril leiab Tallinnas klubis Tapper aset üks aasta oodatuimatest metal-kontsertidest. Täies hiilguses astub lavale ajaloo vast kõige olulisem black metal'i pioneer Mayhem. Kelle jaoks on Norra bänd The True Mayhem, kelle jaoks ainuõige ilma selle eesliitetagi.

Mayhem on külastanud Eestit kokku neljal korral, ning esinenud seejuures alati värske ning erilise kavaga. Sel korral saab nende etteaste olema aga veelgi unikaalsem, sest taasesitlusele tuleb bändi legendaarseim ja ühtlasi esimene täispikk album „De Mysteriis Dom Sathanas“, mis ilmus 1994. aastal.

See oli aasta, kui black metal tegi suuri samme peavoolu suunas ning pisemaid musta metalli kloone hakkas kooruma nagu seeni pärast vihma.

Urban Culture Entertainment’i esindaja Roman Demchenko kinnitab, et Mayhemi näol on tegemist black metali ajaloo kõige legendaarsema bändiga. “Mayhem mängib sel õhtul lugusid ainult albumilt „De Mysteriis Dom Sathanas“, see oli omal ajal kõva roki- ja metalliandergraundi mõjutaja,“ tõdeb ta. „Eelmisel Mayhemi Eesti kontserdil oli klubi rahvast puupüsti täis ja kindlasti juhtub sama ka sel korral.“

See, kuidas see black metal'i suurteos lavalt kostma hakkab, saab kuulda juba 23. oktoobril Tapperis. Mayhemi soojendavad Dragged Into Sunlight (Inglismaa) ja Barshasketh (Uus-Meremaa). Uksed avatakse kell 19.

Piletid üritusele on saadaval kõigis Piletilevi müügipunktides ja Circle K teenindusjaamades üle Eesti. Erikujundusega fännipileteid saab kauplusest Stanford Music (Raua 1) ning pubis Woodstock (Tatari 6).