Populaarne blogija ja tõsielusaates osaleja Mariann Treimann ehk Mallukas võtab sõna Hannes Võrno tänase kriitika osas president Kersti Kaljulaidi pihta. Moekunstniku haridusega Võrnot nörritas, et Kersti Kaljulaid ei olnud presidendi kohta piisavalt stiilne, vaid nägi välja nagu „Orissaare seeneline“. Staarblogija Mallukas lahmab meie presidendi kaitseks Võrno kohta, et „nüüd on vaene mees puhta segi läinud“. „Kas president ei tohi seenel käia, sest see pole piisavalt presidendilik?“, küsib Mallukas.

„Hannes Võrno strikes again. Mitte, et ta harva lolli juttu ajaks, aga nüüd on vaene mees puhta segi läinud. Kes veel lugenud pole, siis nägi Hannes meie presidendiprouat seenelt tulemas ja talle ei meeldinud tema riietus,“ kirjutab Mallukas oma blogis ja märgib, et Võrno hala tekitab temas palju küsimusi.

„See hala tekitab minus palju küsimusi. Esiteks, mis kuradi asi on pibo ja ecrud slimmid? Ma ei oska isegi mitte pakkuda.