Elame sotsiaalmeedia ajastul. Nagu iga kohutava tragöödia järel, nii järgnesid ka pühapäevasele Las Vegase tulistamisele appihüüded aidata leida lähedasi ning vihased postitused tulistaja isiku kohta. Kuid millegipärast on nii, et lisaks šokki ja leina väljendavatele postitustele ilmuvad sotsiaalmeediasse otsekohe ka vandenõud, valeinfo ning mis ehk kõige veidram: valepildid väidetavalt kadunud lähedastest, keda pole tegelikult olemaski. Miks inimesed seda teevad?

BBC kirjutab, et juba alates 2015. aastast hakkab pärast massitulistamisi sotsiaalmeedias ringlema pilt mehest, kelle pärisnimi on Sam Hyde. Noormehel on pildil käes relv ning ehkki foto võib mõne jaoks ähvardav välja näha, ei ole kodanik Hyde üheski tulistamises süüdlane olnud. Tema pilt ilmus sotsiaalmeedis välja ka vahetult pärast seda, kui Las Vegasest hakkasid pühapäeval esimesed uudised tulema.

@Pzfeeed OMG people, this "Sam Hyde" has been named as a shooter in almost every recent incident: pic.twitter.com/ZRSu7PI3Ey — *Triquetra331* (@Triquetra331) February 21, 2016

Populaarne Youtube'i kuulsus esinejanimega Review Brah kuulutati „kadunuks“ nii pühapäeval kui ka 22. mai terrorirünnakus Ariana Grande kontserdil. Mees polnud kummalgi päeval üldse sündmuspaiga lähedalgi. Pühapäeval pani üks Twitteri kasutaja netikuulsuse pildi jälle üles ning väitis, et see on tema vend, kes rünnaku järel ära kadus. Kui ajakirjanik postitajalt küsis, miks too võõrast inimest oma „kadunud venna“ pähe esitleb, vastust ei tulnud.