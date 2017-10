Aastaid on Kate Moss erinevate kampaaniate ja reklaamide peal näidanud oma ihu, seljas pisike korsett või kehakatteks suled. Kuulsast supermodellist erootilisi pilte teinud fotograafid kinnitavad, et see naine ei tunne paljalt kaamera ees poseerides mingit hirmu.

Mossist paljastavaid pilte klõpsinud fotograafid Mert Alas ja Marcus Piggott nimetavad naist kaamera ees täiesti kartmatuks, vahendab The Sun.

Ja isegi praegu, mil naine on juba keskeas, pöörduvad pilgud endiselt just tema poole, kui ta kõnnib tänaval, punasel vaibal või osaleb mõnel fotosessioonil.

