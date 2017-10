Miks mõned meist näevad trenniga palju vaeva ja proovivad tuhandeid dieete, kuid ei saa siiski ihaldatud tulemust? Pettumus ja valu, mis tabavad neid, kes hoolimata püüdlustest ei kaota kilosid ega trimmi ihu.

Meie kõigi kehad on erinevad, mistõttu ongi normaalne, et sama toitumine ja trenn ei toimi kõigi puhul, vahendab Go Fit Stay Fit.

Milline trenn ja toitumine sobib sinu kehatüübile?