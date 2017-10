Carles Puigdemonti avaldusele järgnes Hispaania kuninga Felipe VI telepöördumine, milles mõisteti Kataloonia iseseisvuspüüdlused karmilt hukka. Kuninga sõnul on Kataloonia liidrid rikkunud Hispaania seadusi ning käitunud ebalojaalselt. „Kataloonia liidrite vastutustundetu käitumine seab ohtu Kataloonia ja kogu Hispaania majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse,“ rõhutas Felipe VI. Kuningas lisas, et soovist kaitsta Hispaania ühtsust ja põhiseadust toetab ta Hispaania keskvalitsuse pürgimusi takistada Kataloonia iseseisvuslaste püüdlusi.

Selle asemel avaldas Felipe VI täielikku toetust Hispaania keskvalitsuse peaministri Mariano Rajoy jõuvõtetele, mille tõttu kannatas Kataloonias pühapäeval ligi 900 inimest. Nõnda toimides astus kuningas pistrikuna esineva peaministri poolele ning välistas rahva isa rolli, mida talt oodati. Niisugune käitumine vaid süvendas kriisi. Seda enam, et Rajoy juhib praegu vähemusvalitsust ning opositsioonis olevad sotsialistid on soovinud, et peaminister alustaks Kataloonia võimudega dialoogi. Kataloonia president Carles Puigdemont aga kinnitas teisipäeva õhtul enne kuninga esinemist BBC-le antud intervjuus, et praegu puuduvad Kataloonia võimudel keskvalitsusega mis tahes kontaktid.

Hispaania keskvalitsus suhtus eitavalt ka Kataloonia võimude ettepanekusse, et kujunenud olukorrale võiks lahendust otsida Euroopa Liidu vahendusel. Katalaanid ei mõista, miks Euroopa Liit on võtnud äraootava positsiooni ning sealsed tegelased kordavad papagoidena, et Hispaania on demokraatlik riik ning Kataloonia probleem on Hispaania siseasi. Brüsseli passiivsusele on lihtne selgitus. Seal kardetakse, et Kataloonia referendumi tulemuste põhjal kõneluste alustamine on võrreldav Pandora laeka avamisega ning iseseisvust hakkab senisest hoopis jõulisemalt nõudma mitu muudki piirkonda ning see võib lõppeda näiteks ka Belgia lagunemisega.

Tulevik on tume

Mis saab edasi, kui Kataloonia juhid hoolimata Hispaania kuninga ja peaministri karmisõnalistest hoiatustest ikkagi iseseisvuse välja kuulutavad? Hispaania põhiseaduse artikkel 155 lubab keskvalitsusel regiooni autonoomia seaduste mittetäitmisel tühistada ning võtta allumatu regioon otsekontrolli alla. Kui Madrid otsustab tõepoolest Kataloonia autonoomia tühistada ja seda regiooni ise juhtima hakata, siis ei ole välistatud Kataloonia juhtide vahistamine. Olgu lisatud, et referendumi eel vahistas Hispaania politsei Kataloonias 14 poliitikut ja ametnikku.

Kataloonia president Carles Puigdemont hoiatas, et kui Hispaania keskvalitsus peaks sekkuma ja võtma Kataloonia oma kontrolli alla, siis on see suur viga, mis muudab kõike. Suurem osa katalaanidest on praegu oma juhtide poolel. Seda kinnitas teisipäeva õhtul Barcelonas toimunud 700 000 osavõtjaga protestimeeleavaldus Hispaania politseinike vägivalla vastu. Meeleavaldajad skandeerisid: „Okupatsioonijõud välja! Tänavad jäävad alati meie omaks!“

Hispaania sarnaneb praegu paraku tülis oleva perekonnaga, mille mõned liikmed ei soovi enam üksteisega rääkida ning teevad selle asemel etteheiteid ja esitavad ultimaatumeid. Tüli lahendamiseks oleks vaja leida vahendaja, kes teeks Hispaania peaministrile Mariano Rajoyke selgeks, et demokraatlikku rahvaliikumist kummikuulide ja rahatrahvidega lämmatada ei ole võimalik.

Ja kuigi Kataloonia valmistub sealse juhi Carles Puigdemonti sõnul iseseisvuse väljakuulutamiseks, ei ole olukord kataalanidele kuigi roosiline, sest teised riigid ei kipu nende iseseisvust tunnustama. Vindumine aga ähvardab konflikti edasise teravnemisega.