Austraalias Queenslandis kõndis naine pahaaimamatult viis korda pirakast püütonist, kes oli suutnud end nii osavalt ja märkamatult naise koduukse juurde sättida.

Autost toidukaupu majja vedanud naine ei märganud, et hirmuäratav püüton on endale ukse kõrvale mõnusa asukoha leidnud, vahendab The Sun.

Edasi-tagasi auto ja maja vahet käinud naine möödus maost viis korda ega näinud teda.