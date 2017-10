Rootsi ajakirjaniku Kim Walli (pildil) tapmises kahtlustatava Taani allveelaevaehitaja Peter Madseni arvuti kõvakettalt leiti videod, millel kujutatakse naiste piinamist ja tapmist, vahendab n-tv.

Peter Madsen. (REUTERS/Scanpix)

Prokurör Jakob Buch-Jepseni sõnul on need videod suure tõenäosusega ehtsad. Niisugused videod Madseni arvutis süvendavad kahtlusi, et ta tappis Kim Walli 10. või 11. augustil oma allveelaeva pardal teadlikult ning heitis seejärel tükeldatud surnukeha merre. Madsen väidab endiselt, et ajakirjanik suri õnnetusjuhtumi tagajärjel. Mis aga puutub hukkamisvideotesse, siis kinnitab Madsen, et arvutile oli juurdepääs ka teistel inimestel ning tema neid videoid sinna salvestanud ei ole. Kopenhaageni kohus pikendas Madseni eeluurimisvangistust 31. oktoobrini.