Kreem räägib, et koristas kodus ja näppu sattus üks vana VHS-kassett, mida läbi vaadates leidis ta tõelise harulduse – lindistuse Terminaatori laulust „Täna“, mis sai sisse mängitud umbes aastal 1992. Lugu pidi ilmuma Terminaatori esimesel kassetil „Lõputu päev“ ning saama suureks hitiks. „Selle imelise loo autoriks on Arch ehk Arno Veimer, kes oli üks Terminaatori asutajaliikmeid. Kui selle stuudios lindistatud saime – just nimelt lindistatud, mitte salvestatud – läksime seda esitlema telekanali EVTV saatesse „Popman“,“ meenutab Jaagup. „Kõik asjad lindistati suurtele lintidele ja lõpuks tehti emalint ehk DAT kassett. Ütlesime kogu aeg, et keegi jumala eest seda maki vahele ei keriks, sest see oli ainus emalint. Pärast „Popmani“ läksime kohe Raadio 2 saatesse „Kuraditosin“, kus saatejuht kogemata paar sekundit loost maha lasi. Seetõttu polegi see kunagi eriti raadios kõlanud.“

„Olen seda lugu aastate jooksul mitu korda otsinud ja see oli mul enam-vähem kuidagi meeles. Kuna Elmar Liitmaa mängis sinna niivõrd geniaalse kitarripartii ja ise seda ei mäletanud, siis me pole seda mängida saanud,“ räägib Terminaatori ninamees Jaagup Kreem, kes leidis kodus kappe kraamides 25 aasta taguse loo lindistuse.

Jaagup ütleb, et on aastate jooksul selle loo peale korduvalt mõelnud ning lindistust otsinud, kuid pole leidnud. „Mul oli see lugu enam-vähem kuidagi meeles, sest me mängisime seda kunagi ikka kontsertidel. Kuna Elmar Liitmaa mängis sinna niivõrd geniaalse kitarripartii kõigi oma soolonüanssidega ja ei mäletanud isegi seda, siis ei saanud me seda taaselustada. „Täna“ ei oleks täpsete kitarripartiideta sama.“ Kui Jaagup videopildi lõpuks kapist välja oli kraapinud, oli imestus suur. „Lasime seda nii palju puhastada, kui saime ja eks me ta YouTube’i avarustesse paneme. Mul on väga hea meel, et see üles leiti.“

Rariteet on lugu just seetõttu, et polegi kunagi ühelegi kassetile ega plaadile jõudnud. „1994. aastal tuli meil kassett „Lõputu päev“ ja sinna me teda ei pannud. Pärast seda oli meil bändis esimene suurem verevahetus ja kahjuks läksid me teed Archiga lahku,“ ütleb Jaagup, et ei hakanud esiti lugu üles soojendama. Aastal 1995 tulid aga peale sellised hitid nagu „Juulikuu lumi“, „Lõbus maja“ ja „Ütle miks“ ja nii see bändielu läks. Mees lubab, et aasta lõpus peetavatel juubelikontsertidel mängitakse seda lugu kindlasti.

Meisterdavad rahulikult ka uut plaati

Sel aastal sai Terminaator 30. aastaseks ja bänd on suurt sünnipäeva tähistanud terve aasta. Veebruaris anti kolm suurt kontserti, kus bändiga olid laval endised liikmed Elmar Liitmaa ja Harmo Kallaste ning appi tuli ka Tiit Kikas. „Kontserdid olid lõpuni välja müüdud ja see andis tõuke detsembris veel kolm kontserti teha,“ ütleb Jaagup. Pärnus, Tartus ja Tallinnas toimuvate ülesastumiste juures on veel üks maiuspala. „Nüüd on meiega lubanud liituda veel üks ülitähtis bändiliige Sullivan ehk Sulev Müürsepp, kellega koos oleme kirjutanud näiteks ood „Kaitseta“ ja „Ingli puudutus“,“ paljastab Kreem. Kontserdilt ei puudu ka Kikas ja Kallaste.

Juubeliaasta kõige vägevamaks kontserdiks, kuigi neid on olnud hulk teisigi, peab Jaagup aasta algul Nordea kontserdimajas toimunud kontserti „30 aastat valguskiirusel“. „Seda me polnud varem kohanud, et terve Nordea kontserdimaja on viimase rõdukohani välja müüdud. Olime enne seda suhteliselt pabinas,“ tunnistab Kreem ja ütleb, et see kontsert oli meeliülendav. Aasta lõpus toimuvad kontserdid kannavad sama nime, kuid Jaagup lubab, et kontserdid ei ole samasugused. „Oleme kava ümber teinud ja tordile veel igasugu maasikaid lisanud, lisaks loole „Täna“,“ ütleb ta salapäraselt.