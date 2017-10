Hirmunud ema on veendunud, et ta lapse kõrval oli kummitus. Laps ise on videol rõõmus ja teeb naljakaid hääli.

Kummaline olevus ilmus videole kolmel korral. Asja muudab veelgi kahtlasemaks see, et laps pöörab video lõppedes just sinna suunda, kus oli tundmatu tegelane. Just nagu oleks laps kummituse kohalolu tajunud.

Pere kahtlustab, et neid jälitab pärast kolimisi kummitus, keda lapsed on asunud kutsuma Garyks.

Donna ja ta abikaasa usuvad, et kummitus liitus nende perega nelja aasta eest, kui elati teises majas. Seal kuulsid nad öösiti kolistamist ja kummalisi hääli.