Eestlaste poolt armastatud nõid Marilyn Kerro jagab Facebookis soovitusi neile, kel probleeme kehakaaluga.

Kerro kirjutab, et on teinud valiku kristallidest, mis vajalikud kaalukaotuse teekonnal.

„Sodaliit ja hauliit oma koosluses on ideaalsed kristallid hoidmaks kontrolli all isusid. Sodaliit on mõjub lisaks kilpnäärmetalitlusele toetavalt, hauliit on sundmõtetest vabastav," kirjutab Marilyn.

„Keha langeb pidevast stressist ja sundmõtetest omakorda stressi, ning muutused kipuvad takerduma seeläbi. Sodaliit aitab oma kandjal teadvustada probleemi tõsidust. See omakorda paneb su mõtted liikuma enese aitamiseks," lisab ta.

„Kaaluprobleemide põhiline abi seisnebki eneseteadvustamisel, aktsepteerimisel ja probleemiga tegelema hakkamisel. Kristallid on toetava energiaga mis suunavad sind õigele teele," sisendab ta murelikele optimismi.

„Lumiobsidiaani lisasin komplekti andmaks kehale värskust ja puhtaid mõtteid. Tema omadus on puhastada aurakeha ja füüsilise keha energiaid. Kivistunud puit siin komplektis on tugeva tahtejõu andja ja toetaja! Valisin sellise ideaalse koosluse, mis omavahel töötavad tugevasti ning võimendavad neid energiaid

kandja füüsilisse kehasse edasi," täpsustab Kerro, et komplektis olevad kristallid vajavad igapäevaselt inimesega kontakti.

„Ise valid, kas kannad kaasas, või hoiad neid õhtuti enda käes mõned minutid. Ööseks tuleb nad asetada alati enda voodi juurde. Ideaalselt öökapile," soovitab ta.

Kerro kirjutab, et oluline on ka teada, et mida teha enne nende kasutamist: „Enne kristallide kasutusele võtmist tuleb neid puhastada meresoola vee lahuses. Hoides öö neid vees. Hommikul loputada voolava vee all, kuivatada ning peale seda on nad valmis sind toetama sellel teel!!