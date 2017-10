Legendaarse Playboy-issi Hugh Hefneri elust tehakse film ning õigeks meheks teda mängima valiti Jared Leto.

Filmi tegemine on olnud töös juba mõnd aega ning režissöör Brett Ratner tunnistab, et on hoidnud peaosatäitjat juba mõnda aega saladuses.

Ta ütles Hollywood Reporterile: „Jared on vana sõber. Kui ta kuulis, et mul on õigus teha film Hefneri elust, ütles ta mulle: „Ma tahan teda mängida. Ma tahan teda mõista." Ja ma tõesti usun, et Jared saab sellega hakkama, ta on üks praeguse aja parimaid näitlejaid."