Väidetavalt puhuvad Edgar Savisaare elus värsked tuuled uue armastuse näol.

Savisaare eraeluga hästi kursis olev allikas rääkis portaalile Elu24, et mehe uus elukaaslane on tema valimisliidu esinumber Jelena Valme (51), kellega väidetavalt Hundisilmal ka armuõnne jagatakse.

Jelena Valme ja Edgar Savisaar (Robin Roots)

Jelena Valme on Keskerakonna Narva piirkonna endine referent, kes otsustas Savisaare valimisliidu tekkimisel Keskerakonnast lahkuda ja Savisaare juurde jääda. Valme on kutsunud Savisaart kandideerima Narva linnapeaks. Muuhulgas käis naine Savisaart möödunud kuul ka kohtuistungil saatmas. Savisaarega on kohtuistungil kaasas käinud ka Jelena Valme tütar Olga Krause.