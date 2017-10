Pulmad on erakordsed sündmused, kus talletatakse erakordseid emotsioone. Kõik ei pruugi alati olla ainult positiivsed... Ometigi on nad unustamatud...

Videol on üliõnnelik pruutpaar, kes peagu alustamas sõitu külaliste juurest peolt vähe privaatsemale olengule. Et pulmad ja ka pruutpaari lahkumine oleks võimalikult efektne ja meeldejääv, siis on paarike istmete asemel istunud sisuliselt lahtise auto pagasniku peale. Jalad tagaistmetel ja näod naerul - sõit võib alata!

Kas asi suures joovastuses või hooletuses, aga video on elav tõestus sellest, miks peaks autos ikka alati istuma selleks ettenähtud kohas -istmetel.

Auto stardib ja ilus pruutpaar kukub lihtsalt selili tänavale maha.

Ai-ai! Tõenäoliselt väga valus ja unustamatu mälestus...