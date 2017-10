„Kui noor olin, mõtlesin vaid sellest, kuidas oma salvestus raadiosse saada ning ei osanud undki näha mind ees ootavast suurest edust,“ rääkis Smith. "Kui 17-aastasena esimest korda minu lugu raadioeetris lasti, siis ega see mind eriti õnnelikuks ei teinud, sest vanemad minu räpparikarjääri ei toetanud. Sain riielda isegi vanaemalt, kes leidis minu sõnade raamatu koos kõikide roppustega ning kirjutas sinna: „Kallis Will, intelligentsed inimesed end nii ei väljenda – palun näita maailmale, et oled nii tark, kui me arvame."

Näitleja, muusik ja filantroop Will Smith rääkis Helsingis toimunud Nordic Business Forumil põhimõtetest, mis on aidanud tal elus edukaks saada ning saavutatut hoida. „Kui inimesed käituksid nii, nagu kangelased, keda nad kinos näha tahavad, oleks maailm palju parem koht,“ tõdes näitleja .

„Mõned mu filmidest on isegi päris head. Samas loodan, et teie lapsed ei pidanud vaatama filmi „Wild Wild West“,“ naeris Smith.

„Keeldusin „Matrixist“, et seda filmi teha. Ma unistan sellest, et saaksin selle rumaluse igaveseks oma ajust kustutada.“

Kõikidest vigadest ei maksa lasta ennast kõigutada

„Kuulasin, kuidas 105-aastane mees rääkis vigadest ja ütles, et ta pole palju vigu oma elu jooksul teinud,“ meenutas Smith. „Kui ma näiteks kooki küpsetan ja see untsu läheb, on see puding. Viga on ainult silt, mille me igasugustele juhtumistele külge kleebime.“

Oma esimestelt plaatidelt jättis maksud maksmata

„Jätsin maksud maksmata ja nii mitu aastat. Maksuamet võttis kõik, mis mul oli,“ rääkis mees.

„Kui oled vaene, tundub et raha lahendab kõik probleemid. Kui oled olnud rikas ja sult kõik ära võetakse, siis on vaesus hullem, kui esimesel korral. Mul ei olnud midagi pakkida, lihtsalt kolisin Californiasse.“