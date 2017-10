Õhtuleht pakkus enne valimisi üksikkandidaatidele võimaluse teha endast valimisvideo ja riputada see üles Õhtulehe veebi. Nüüd on valimised läbi ja aeg vaadata mõtlikult tagasi ehk uurida, kuidas läks Õhtulehe üksikkandidaatidel.

Samamoodi suutis üllatavalt südikalt esineda Hendrik Tiido . Siiamaani pigem Õhtulehe krimirubriikides tegutsenud Tiido sai Nõmmel kandideerides 37 häält. Linnavolikokku see samuti ei vii, aga vähemalt üldtabelit vaadates on tegu korraliku tabelikeskmiku tulemusega. Napilt rohkem sai näiteks legendaarne kohtunik Valeri Lõõnik.

Kes on Tori valla kõige kuulsam inimene? Ikka Hillar Kohv ja Kohv tegi ka ääretult vinge tulemuse valimistel. 46 häält on korralik tulemus, millega suuremate erakondade esindajad suisa volikogusse jõudsid. Eesti valimissüsteemi omapärana jääb Kohv siiski poliitilisest elust kaugele, sest volikogu uks jääb temale suletuks.

Ja viimaks täiesti pöörane tulemus Saaremaa üksikkandidaadi Koit Kelderi poolt. Saaremaa vallas esinenud üksikkandidaat sai 395 häält, mis oli kogu Saaremaa teine (sic!) tulemus! Madis Kallas sai üle 1000, aga näiteks Kalle Laaneti jättis Kelder samamoodi selja taha. Muidugi, peab taas mainima, ei saanud selle tulemusega Kelder volikokku.

Õhtuleht pakkus kandidaatidele platvormi, kuid selleks pidid üksikkandidaadid tegema endast lühikese videoklipi. Alljärgnevalt pakume valikut Õhtulehele laekunud tutvustustest.

Alvar Kuusma, Rapla

Alvar Kuusmaa kandideerib Rapla vallas ja ütleb, et kuna ta ei kuulu ühtegi erakonda ega valimisliitu, ei saa ta anda suuri valimislubadusi, aga saab ajada oma poliitikat. Muuhulgas muretseb ta bussiliikluse pärast ja lubab, et kui teda valitakse, jäävad koolid ja lasteaiad nii, nagu need on praegugi.

Maardus kandideerib Risto Nahkor, kes lubab olla rahva teener. Muuhulgas räägib ta, kuidas abistada venekeelseid inimesi ja lõpetuseks teatab ta, et on uhke olla valge rassi esindaja.

Risto Nahkor, Maardu (Risto Nahkor)

Tallinnas Nõmmel kandideerib 21-aastane Hendrik Tiido, kes lubab seista korraliku wifi-ühenduse eest. Üksikkandidaadina kandideerib ta, kuna ei näe pideval parteistumisel mõtet.

Hendrik Tiido, Nõmme (Hendrik Tiido)

Tori vallas, Pärnumaal, kandideerib Hillar Kohv, kelle esimene lubadus on seista toidupoodide toiduhävitamise vastu, et sellega aidata kaasa vaeste käekäigule. Järgmiseks lubab ta tuua Venemaalt odavaid ravimeid, et toimetulekuraskustega inimestel oleks võimalik end odavalt ravida.

Saaremaa vallas kandideerib Koit Kelder, kes saatis lõpetuseks kõige eklektilisema video. Siin ta paljut ei luba, vaid laseb rääkida enda eest lauluviisil.