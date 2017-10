Politsei kinnitusel on Las Vegases massimõrva korraldanud Stephen Paddocki (64) elukaaslane Marilou Danley (62) nende jaoks klassifitseeritud kui uurimisega seoses huvi pakkuv isik. Reutersi andmeil jõudis intsidendi ajal Filipiinidel viibinud naine eile õhtul USA-sse tagasi.

Kui veriste sündmuste algfaasis kuulutati naisterahvas tagaotsitavaks, siis peatselt selgus, et Danley viibib hoopis väljaspool riiki.

Marilou Danley, kes on Austraalia kodanik, kuid sündinud Filipiinidel, saabus Los Angelesse kohaliku aja järgi eile õhtul kell pool kaheksa. Filipiinide immigratsiooniameti kõneisik Antonette Mangrobang ei osanud Reutersile öelda, kas naine reisis üksinda või oli tal saatjaid. New York Posti andmeil elab LA-s Danley tütar.

Danley'l on ka kaks õde - Amelia Manango ja Liza Werner, kes on sõna võtnud uudistekanalis Seven News. Naised väitsid, et nende sõsar on hea ja lahke inimene. Marilou olla juhtunust sama šokeeritud kui kogu ülejäänud maailm.

USA allikate sõnul pole Danley vahi all ning FBI loodab, et naine nõustub ülekuulamisele tulema vabatahtlikult. Väidetavalt soovivad uurijad pärida, kas Paddock innustas naist enne oma kohutavat tegu riigist lahkuma? Danley saabus Manilasse 15. septembril ehk veidi enam kui kaks nädalat enne massimõrva Las Vegases.

Uurijatele pakub huvi ka tõik, et kinnisvaraga raha teeninud Paddock oli eelmisel nädalal saatnud Filipiinidele 100 000 dollarit. Arve, kuhu summa laekus, on ilmselt seotud tema elukaaslasega.

Lisaks on segaseks jäänud Paddocki ja Danley tutvuse kestus. Teadaolevalt on naine võimudele öelnud, et nende suhe sai alguse käesoleval aastal. Siiski on paar jäänud ühisele pildile juba 2014. aastal. Foto on tehtud ühes Nevada ööklubis.

Kuna võimud pole siiani tuvastanud ühtki motiivi, mis Paddocki sellisele tapatööle juhatas, loodab politsei, et vestlus mehe elukaaslasega võib asjasse pisutki selgust tuua.