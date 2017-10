Tuntud saatejuht ja poliitik Hannes Võrno tegi täna Facebooki postituse, kus arvustab president Kersti Kaljulaidi riietust.

Võrno kirjutab Facebookis: „1.oktoobril kell 18.45 Kuivastust Virtsu väljunud praamil nägin vabariigi presidenti lähedalt. Seljas murelivärvi sulejope. Peas beežikarva fliisist pibo ja jalas ecrud slimmid. Kadrioru pressiteade, sügispuhkusele läinud presidendist on jäänud muude uudiste alla? Muul moel ei suutnud ma seletada seda, et meie president mulle nagu Orissaare seeneline praamil vastu tuleb. Kui praam Virtsu jõudis, tuli tagapeeglisse vilkuritega eskort ja riigipea kihutas vihurina mööda. Pühapäeva õhtul siiski oli nii kiire, järelikult ei olnud puhkusel. Tähendab ei lasknud lihtsalt lõdvaks ennast. Oleks ma olnud praamil mõne oma väliskülalisega, poleks ma ilmselt kõssanudki, et vaata - Eesti president...Ma ei räägi palgast, esindus- ja muudest tasudest. Ma ei oota sooblinahkseid peleriine ega uhket Hollandi täisvillast. Lihtsalt ütlen oma arvamuse. Vali, kes sa tahad olla! Lihtne Eesti noorik? Tore! Siis ole seda, aga ole seda stiilselt igas olukorras ja lõpuni. Mina maksan sulle ka palka ja ma tahan julgeda öelda ja mõelda, et see on Eesti president. Esinduslik, tõsiseltvõetav ja väärikas.“