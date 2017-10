Suurbritannia välisminister Boris Johnson ütles Manchesteris toimunud konservatiivide kontserdil naerdes, et Liibüas asuv Sirte (ka Surt) linn oleks atraktiivne koht nii Briti turistidele kui investoritele, kuid esmalt tuleks sealt laibad ära koristada, vahenda Welt Online.

Johnson meenutas parteikaaslastele oma külaskäiku Sirte linna augustis. Tegemist on Liibüa endise kauaaegse liidri Muammar Gaddafi kodulinnaga, mis vallutati terrorirühmituselt Islamiriik tagasi mullu detsembris. Johnson kiitis Sirte valgeid randu ja imeilusat merd ning geniaalseid noori inimesi, kel on ettekujutus teha sellest linnast järgmine Dubai. „Loomulikult tuleks neil eelnevalt laibad ära koristada,“ lisas Suurbritannia välisminister naerdes.

Opositsioonilise Tööerakonna varikabineti välisminister Emily Thornberry leidis surnute üle naljaviskamine on kohatu. Opositsioonilise Liberaal-demokraatliku Partei välisekspert Jo Swinson pöördus peaminister Theresa May poole nõudmisega Johnson ametist vabastada. Teda toetas ka konservatiivide parlamendisaadik Heidi Allen, kes ütles, et välisministrile on taoline sõnapruuk lubamatu ning ta tuleks vallandada.

Peaminister May ütles telekanalile ITV, et Johnson jääb ametisse.