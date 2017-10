Go Fit Stay Fit motiveerib kaalulangetajaid kuue lihtsa nipiga, mis aitab neil muuta oma harjumusi ja seeläbi saada keha, millest nad alati on unistanud!

Kõnni, jookse, sõida rattaga, uju või mine jõusaali - valik on sinu! Kõige parem aeg selleks oleks hommikul, sest see paneb kõige agaramalt sinu ainevahetuse tööle. Samuti saad positiivset energiat ja hea tuju terveks päevaks.

2. Väldi kiirtoitu

Eined kiirtoidurestoranides sisaldavad sageli üle 2000 kilokalori, mis on üheks eineks ilmselgelt liialt palju. Halvad rasvad ja madal toitainetesisaldus - sa ei vaja seda!

3. Tarbi rohkem tulist ja vürtsikat tšillipipart

Vähendab isu, kiirendab ainevahetust.

4. Joo palju vett

Kui jood liialt vähe vett, siis põletab ka su keha vähem kaloreid. Et ainevahetust kiirendada - joo vett ja rohelist teed! Joo esimene klaasike vett juba kohe pärast ärkamist. Ja enne igat einet.

5. Söö aeglaselt

Paljudel inimestel on halb harjumus toit lihtsalt sisse kugistada. Kiirelt söömine mõjub su seedimisele halvasti ja rahulolu/täiskõhutunde tekkimine võtab aega. See on ka sageli põhjuseks, miks me sööme rohkem. Söö aeglaselt ja naudi toitu. Serveeri toit väikestele taldrikutele ja kaunista.

6. Väldi televiisori ja arvuti ees söömist