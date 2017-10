Forum Cinemas ja filmi levitaja MTÜ Elektriteater leppisid eelnevalt kokku, et annetavad linastusperioodi kogutulust kuus protsenti Kasside Turvakodu heaks. See teeb annetuse summaks 400 eurot.

Film on praeguse seisuga selle aasta edukaim dokumentaalfilm kodumaises kinolevis ja seda on käinud vaatamas üle 6800 inimese.

See on helge linateos Istanbuli tänavakassidest, kes on selle suurlinna argielu lahutamatuks osa, hulkudes mööda tänavaid ja püüdes ootamatustest pulbitsevas keskkonnas ellu jääda nii enda kavaluse kui ka võõraste lahkuse toel.