Lugusid, kus üheksakümnendate aastate esimeses pooles mõõdeti maad välja nõnda, et saun või kuur jäi naabri krundi peale on üle Eesti mitmeid, kuid et kinnistu piir läheb läbi kortermaja seina, ei mäleta ka suurte kogemustega geodeet.

Kui Tõrvandis asuva Ringtee 10 naaberkrundil asuva garaaži omanik hakkas augustis piiri täpsustama, selgus et temaga saab viisakalt kokku leppida, kuid tõeline probleem on hoopiski kortermaja otsaseina juures. Nimelt oli paarkümmend aastat tagasi mõõdetud piir tõmmatud enam kui poole meetri jagu läbi paneelmaja otsaseina.

„Kõigele lisaks ehitati majast meetri kaugusele pood. Õnneks poodi seal enam ei ole,“ räägib Ringtee kortermajas elav Marge.

Ta lisab, et kui omal ajal maad erastati ja piire tõmmati, siis ei küsinud korteriomanikelt keegi, kuhu kinnistu piir täpselt tuleb. Kuna meediast oli nähtud ja loetud parasjagu lugusid, kuidas naabrid viie sentimeetri maa pärast karvupidi kokku lähevad, siis tekkis majarahval ka väike hirm.

„Kuna naaberkruntide omanikud on väga mõistlikud inimesed, siis paistab, et asi saab nüüd korda. Maa mõõtmise eest pidime küll uuesti maksma, aga vähemalt on kindel, et keegi ei hakka tulevikus mingeid nõudmisi esitama,“ ütleb ta.

Kui midagi majarahval veel kripeldama jäi, siis see, et ligi kakskümmend ruutmeetrit saadi küll juurde, kuid see tähendab ikkagi vaid jalgrada ümber nurga. „Maja peaks asuma krundi piirist vähemalt viie meetri kaugusel. Kui otsaseina vaja näiteks värvida, siis tellingute paigaldamiseks tuleb ikkagi naabrilt luba küsida. Loodetavasti on sama mõistvad naabrid meil ka tulevikus,“ räägib ta.

Tänapäevaste vahenditega pani Tõrvandi kortermaja uue piiri paika osaühing Elker RMT. Firma üks juhte Peep Krünvald on suurte kogemustega geodeet, kes tõdeb, et paraku on selliseid omaaegseid möödamõõtmisi küll ja veel.

„See oli ikka suur lollus, et raha ja aja kokkuhoiu tõttu pandi piirid paika plaanide ja kaardimaterjalide alusel. Pole üldse ime, et sellised asjad juhtuvad,“ tõdeb ta. Krünvald lisab, et Ringtee 10 majal vedas tõsiselt, et naabritega saadi viisakalt kokkuleppele.

„Naabritega minnakse ka viie sentimeetri pärast kisklema ja ka kohtusse. Kes kakelda tahab, küll see põhjuse leiab. Maamõõtmine on võrdsustatud inimsusevastaste kuritegudega, mis ei aegu. Kui keegi ikka kunagi nihu mõõtis, siis pole kohtulahingud ka poolesaja aasta pärast välistatud,“ nendib ta.

Maa „mõõdeti“ välja kaardil

Maa-ameti katastri kvaliteediosakonna juhataja Tõnu Kägo selgitusel ongi Ülenurme Ringtee 10 katastriüksus moodustatud maareformi käigus plaani ja kaardimaterjali alusel.

„Kaardi- ja plaanimaterjali alusel katastriüksuse moodustamine ei eeldanud mingit mõõdistamist. Toonaselt katastriüksuse plaanilt on võimalik välja lugeda, et katastriüksuse piiripunktid on looduses tähistamata ja mõõtmata. Seetõttu ei olnud selle katastriüksuse piirid looduses tähistatud ja ei saa väita, et piir kusagilt midagi lõiganud oleks või et kelleltki midagi ära oleks võetud. Alles nüüd toimus plaani ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuse piiride määramine ja looduses tähistamine,“ räägib ta.

Täpsed piirid ja täpne pindala saadi alles käesoleval aastal toimunud katastrimõõdistamise käigus. Kägo nendib, et kaardi- ja plaanimaterjali alusel katastriüksuse moodustamine on kõige ebatäpsem moodustamisviis üldse.