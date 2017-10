Taas on käima läinud näosaate ralli, kuid lisaks pühapäevastele saadete on võimalik näosaate fännidel varsti osta ka selleteemaline raamat, kuna saate kohtunik Olav Osolin on selle juba valmis kirjutanud.

Osolini sõnul on tegu mahuka teosega, mitte fänniraamatuga, kus on lihtsalt pildid ja kuhu saab autogramme koguda.

„See idee ei olnud päris minu oma, kirjastaja tegi mulle ettepaneku, et kas ma oleksin nõus sellise raamatu kirjutama. Siis ma mõtlesin natuke aega, mõtlesin, et miks mitte. Ma kirjutasin selle raamatu pidades silmas kolme sihtrühma, ma isegi ei oska öelda, kui paks see tuleb, aga paras tellis. Sinna peaks päris palju pilte tulema, aga see on kolmele seltskonnale kirjutatud," selgitas Osolin.

„Üks on selline, kellele see saade on meeldinud, kellele on üks või teine number sealt meelde jäänud ja tahaks seda meelde tuletada ja saada infot sinna juurde, et kuidas seda tehti, mis seal mõeldi, mida taheti teha ja mis välja kukkus. Teine pool inimesi on sellised, kes veel lugeda viitsivad ja nendele on päris pikalt kirjutatud, kuidas seda saadet tegelikult tehakse, sellist telgitagust informatsiooni, mitte ainult seda, mis telekast näeb, aga ka seda, kuidas seda ette valmistatakse ja see on iseenesest väga huvitav. Kolmas seltskond on seal veel, aga see on väga pisike, see on need, seal on need, kes tahaks ise näosaatesse minna või kuskil koolipeol, või asutuse peol, kodus emale isale esineda teise häälega. Ma olen raamatu jaoks teinud väga palju intervjuusid osalejatega ja kõikide nende staaridega, kes on seal silma torganud ja nad reetsid nippe, kuidasmoodi nad muunduvad teiseks hääleks, mehest naiseks, paksudest peenikeseks,“ rääkis ta.