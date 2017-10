Šveitsi politsei kinnitab end uurivat legendaarse Roman Polanski vastu sihitud uut vägistamissüüdistust.

Kahtluse kohaselt vägistas maailmakuulus kineast 1972. aastal Šveitsis Gstaadis oma toonases kodus 15aastase saksa neiu. The Suni andmeil on tegu endise näitlejanna Renate Langeriga (61). Langer on öelnud, et paljastab juhtunu alles nüüd, kus tema vanemad on surnud.

84aastane Polanski („Rosemary laps“, „Klaverimängija“) on 1978. aastast saadik paos USA võimude eest. Poola päritolu režissöör tunnistas tookord, et oli seksuaalvahekorras 13aastase ameerika tüdrukuga. Ta põgenes riigist, ennetamaks kohtuotsust alaealise vägistamise eest.

Kahe lapse isa Polanski elab Pariisis, kuna Prantsusmaal ei ole Ühendriikidega väljaandmislepingut. Lavastajat on vägistamises süüdistanud veel kaks naist, tema aga eitab neid väiteid.