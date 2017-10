Põlvamaal Mikitamäe vallas Raamäe talus tõmbas perenaine Angeli Tõntsel sel sügisel maast välja hiiglasliku köögivilja – porgandi, mis kaalus 2 kilogrammi ja 10 grammi!

Ponikaka peal kasvanud vaatamisväärsus. (Erakogu)

Angeli sõnul oli see esimene kord, kui ta sellise jõmaka maast välja tõmmanud on. Üldse olevat hea porgandiaasta olnud. Aprilli alguses Kahkva külas külvatud köögiviljad andsid kolm kärutäit saaki, millest enamus läheb pere ponidele ja küülikutele nosimiseks. Aus kaup ka, sest ilmselt tuleb nende kärutäite eest tänada just ponisid, kelle sõnnikut sai aiamaale ikka väga lahkelt laotatud.

Enamus Raamäe talu porgandisaagist läheb talveks ponidele ja küülikutele maiustamiseks. (Erakogu)

Kuigi Angeli jaoks oli tegemist rekordilise köögiviljaga, siis tundub et tema suguvõsas kohe osatakse hiiglaslikke vilju kasvatada. „Mõned aastad tagasi kasvas memmel ka elujurakas, to oli maru pikk,“ meenutab naine ja kahetseb, et seda ära ei kaalutud. Samas õnneks ütleb pilt siin juhul rohkem, kui kaalunumber!