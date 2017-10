Kindlat surma põhjust ei ole veel välja selgitatud, kinnitas prokurör Jakob Buch-Jepsen täna Kopenhaageni linnakohtus, mis pikendas allveelaeva omaniku, 46aastase Peter Madseni vahi all hoidmist 31. oktoobrini. Madsen peeti kinni kahtlustatuna 30aastase ajakirjaniku Kim Walli surma põhjustamises, kirjutas thelocal.se . Madsenile on esitatud süüdistus Walli tapmises ja tema keha ebasündsas kohtlemises. Madsen eitab mõlemaid süüdistusi ning keeldus kinnipidamise pikendamisest.

Taani politsei ei ole veel kindel Rootsi ajakirjaniku Kim Walli surma põhjuses. Juhtumi uurimise käigus on aga selgunud, et naist pussitati mitu korda.

Süüdistaja sõnul viis juhtumi uurimine kõvakettani, mis kuulub tõenäoliselt Madsenile ning millele on salvestatud videod, milles näidatakse naiste hukkamist poomise ja põletamise teel. Prokuröri sõnul on need videod tõenäoliselt ehtsad. Süüdistatav väitis ülekuulamisel, et sellele kõvakettale, kust need videod leiti, oli juurdepääs teistel isikutel.

Madseni advokaat ütleb, et tema kaitsealune tuleb vabastada, sest Wall suri õnnetuse tagajärjel.

Vabakutseline ajakirjanik Kim Wall jäi kadunuks pärast seda, kui ta läks 10. augustil tegema artiklit Peter Madsenist tema 18 meetri pikkusele allveelaevale UC3 Nautilus.