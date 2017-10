„Mu abikaasa ei hinga!“ ahastas maailmakuulsa USA laulja Tom Petty abikaasa pühapäeva hilisööl päästeteenistusele tehtud telefonikõnes. „Kas ta kohe üldse ei hinga?“ uuris dispetšer. „Ei ... Vist mitte ... Ei,“ võitles Dana pisaratega. Naine, kes oli Tomi aastaid tagasi alkoholi- ja uimastimülkast välja sikutanud, püüdis dispetšeri juhiste järgi oma meest elustada ning kinnitas, et too hakkas jälle hingama. Kuid sedapuhku jäi armastav Dana surma ees võimetuks.

Päästeteenistuse dispetšer sai Pettyde Malibu kodust hädaabikõne pühapäeva hilisööl. Helistaja oli 53aastane Dana York, 66aastase Tom Petty teine abikaasa. Meeleheitel naine kinnitas, et tema mees ei hinga, vahendab The Mirror. Dispetšer andis Danale korralduse Tomi rindkere kõrvale põlvitada ning alustada elustamist. Vahepeal haaras toru keegi mees, kuid hiljem andis ta telefoni Danale tagasi. Dispetšer palus kontrollida, kas Petty on hingama hakanud. „Ta hingab vaevumärgatavalt,“ teatas Dana. „Kui ta hingab, ei tohiks me enam südamemassaaži teha, sest see teeks talle ilmselt väga haiget,“ õpetas dispetšer ja manitses, et naine jälgiks patsiendi hingamist ja oleks parameedikute saabumiseni toru otsas.

Petty toimetati kiirkorras UCLA Santa Monica haiglasse ja ühendati hingamisaparaadiga. Paraku selgus, et tema ajutegevus oli lakanud. Lähedaste ees seisis kriipivvalus ülesanne leppida Tomi kunagise korraldusega: teda ei tohi elustada. Samal ajal levisid ajakirjanduses Petty seisundi kohta vastakad teated. Mõni väljaanne kuulutas, et muusik on surnud, CBS avaldas juba järelehüüde, ehkki tegelikult hoidsid aparaadid Tomil veel hinge sees. Staari lahkumist kinnitas ka Los Angelese politseijaoskond (LAPD). Hiljem aga kinnitas LAPD Twitteris, et neil pole laulja Tom Petty surma kohta infot ning algne teade oli väär.