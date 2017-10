“Simpsonite” 29. hooaja avaosas tehti pikk pai “Troonide mängu” fännidele, kuna avaepisood just sellele seriaalile keskenduski, viies vaatajad Simpsonite versiooni Westerosest.

Keskaegses episoodis muudeti Marge’i ema jääzombieks (White walker) ning ainus viis, kuidas Homer olukorda päästa sai, oli nõuda Lisalt ebaseadusliku võlukunsti kasutada. Antud episoodis sai näha ka draakoneid, kellega Lisa hästi läbi sai.

Kusjuures andis ühele tegelasele hääle ka “Troonide mängu” staar, sarjas Jaime Lannisteri mängiv Nikolaj Coster-Waldau.

