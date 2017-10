Seoses haldusreformi ning valdade ühinemisega on lastekaitse spetsialistidel tekkinud põhjendatud hirm, et selle valdkonna ametnike ring, mis on niigi väike, kitseneb veelgi.

Kui enne oli kolme valla peale heal juhul kolm spetsialisti, siis edaspidi jääb vaid üks. Praegune praktika aga näitab, et tegelikult peaks igas vallas olema kindlasti rohkem, kui üks lastekaitseametnik, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

"Juba täna ja praegu meil vähem kui pooltes kohalikes omavalitsustes töötab professionaalne lastekaitsetöötaja, kes saab terve oma päeva ja aja pühendada lastele ja peredele ja nende probleemidega tegelemisele. Nii et meie eesmärk on ikkagi see, mida me tänagi näeme, et kui riigi poole pöörduvad lastekaitsetöötajad väikesest vallast väga keeruliste juhtumitega, kus vaja oleks konsulteerida, kus oleks vaja ümbarlaudu korraldada, kõike seda suurt lastekaitsetööd teha, siis tulenevalt sellestki loodamegi seda, et uuest aastast see olukord valdade ühinemisel mitte ei läheks halvemaks, vaid ikka läheks paremaks," kommenteeris sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juhataja Eve Liblik.