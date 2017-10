Marko Reikopi telefonihelinaks on ilus klassikalise muusika pala, mis pole juhuslikult valitud, selleks on Antonin Dvořáki “Humoresk”.

“Selle helina ma sain väga lihtsalt ja arusaadval põhjusel, ma olen väga suur ERSO fänn ja käin väga tihti kontserditel ja üks kord tegi Neeme Järvi lisapala ja tuli just see sama pala. Ma läksin kohe uurima, mis pala see on ja panin helinaks ja siiamaani on säilinud. Nüüd ma olen hakanud mõtlema, et peaks vahetama, aga ERSO avakontsert oli selle aasta septembris ja Neeme Järvi tegi uuesti sama helina ja ma mõtlesin, et ei, mulle ikka sobib see,” tunnistas Reikop.

Grete Lõbu helinaks oli aga ilus linnulaul ning käokukkumine. Naise sõnul pani ta endale sellise telefonihelina, et teistest eristuda.

“Ma tean, et kui see kägu kukkuma hakkab, siis kellelgi suures seltskonnas nii jaburat helinat pole tavaliselt, siis ma tean, et see on minu oma,” selgitas ta.

“Foorumi” saatejuhil Andres Kuusel on pikka aega olnud eriline telefonihelin, selleks on Led Zeppelini “Immigrant song”, mis on mehe arvates rokiajaloo üks parimaid lugusid.

“Iga kord kui telefon heliseb on mul tuju hea!” tunnistas ta. “Ma lausa vihkan neid elektroonilisi virinaid ja pirinaid ja automaaditärinaid, need teevad närviliseks, aga see on mõnus hea rokiboost igasse päeva.”

ERR teleprogrammide peaprodutsendi Heiki Sepa helinaks on Genialistide “Leekiv Armastus”. Mees valis just selle loo, et eristada kõikide teiste laua peal olevate telefonide seast enda oma üles leida.

ETV peatoimetaja Marje Jurtšenko rääkis, et tema on üritanud valida endale sellise helina, mis teda närvi ei ajaks.

“Ma olen tegelikult telefonifoobik, mul on mingi trauma kuskilt sisse jäänud, ma telefoni helina peale rõõmu ei tule tavaliselt,” selgitas ta. Temale annab sellest märku, et keegi helistab, komöödiakuningas Mr. Bean, kes inglise keeles aina fraasi “võta vastu!” lausub.

“Prillitoosi” saatejuhi Reet Linna telefonihelinaks on tõeliselt funky trummirütm, mis on tõeliselt moodne! Naise sõnul on selle helina ainsaks miinuseks see, et kui telefon on kotis, ei pruugi seda väga hästi kuulda olla.

“See on suhteliselt vaikne, aga vähemalt ei ärrita!” kommenteeris naine.

“Terevisiooni” saatejuhil Reimo Sildvee helinaks on täiesti tavaline ja standartne vanaaegse telefoni helisemise meloodia. Tema sõnul pole ta isegi mõelnud endale mõnda popimat helinat panna.

“Pealtnägijaga” liitunud Dmitri Pastuhhovi helinaks on populaarse telesarja “Troonide mäng” tunnusmeloodia, kusjuures mees tegi antud helina oma nutitelefoni jaoks ise!

Tõeliselt armas retrolugu, Tipi ja Täpi kommisöömislugu on helinaks produtsendi Ermo Säksi telefonil. “Kommi söömine on ju väga hea ja see teeb alati väga hea tuju,” selgitas ta.