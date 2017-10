Eesti Ekspressi toimetuse liikmeteni jõudsid kuuldused, et üha rohkem Lõuna-Euroopa mehi käib Eestis puhkamas eesmärgiga leida juhusuhteid.

31aastane Sergio González, kes töötab turunduses, ei häbene tunnistada, et Tallinnas käib ta aastas kolm-neli korda eesmärgiga leida ilusaid naisi, kelle kõrval öid veeta.

Gonzáleze lemmikriikideks on kujunenud Venemaa, Eesti, Läti ja Ukraina (täpsemalt Kiiev), millest esimeses on „lihtsaim saada suurepärane üheöösuhe“, ülejäänud kolmes on tema hinnangul põnev ärimaastik ja väidetavalt pööraselt suur kontsentratsioon ilusaid naisi ühe riigi, õigemini, pealinna kohta.