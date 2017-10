Tööl tuleb ilmselt ette raskeid läbirääkimisi. Sa ei saa end lõdvaks lasta ja käega lüüa, sest tegemist on tuleviku aspektist tähtsa teemaga. Peamine on säilitada rahu .

Päev läbi kabinetis istuda sa küll ei suuda. Et end hästi tunda, pead ennast liigutama. Selleks peaks sul ju võimalusi küllaga olema. Hea päev värskes õhus spordi tegemiseks.

Õnnestub teha mingi otsus, kuid selleni jõudmine nõuab läbirääkimisi, mis kujunevad väsitavaks. Et vaimsest väsimusest vabaneda, tasub õhtupoole teha sporti.

Paned rõhku välimusele. Vaatad täiesti arusaamatu pilguga sõpru, kes üritavad sulle selgeks teha, et vastassoo esindajatele mulje avaldamisel ei olegi väline ilu kõige olulisem.

Su kaaslane vajab praegu tähelepanu. Niisiis mõtle, kuidas teda rõõmustada saaksid. Rohkem kui kallis kingitus rõõmustab teda see, kui saad temaga koos aega veeta.

Kuigi su mõtted on päris head, peaksid enne nende kõigi kuuldes välja ütlemist hinge tõmbama ja mõtlema, kas aeg ja koht on selleks kõige õigem.

Sinuga võib võtta ühendust inimene, kellega vast vaid teretuttavad olete. Kas ta tahab sinuga sõbruneda või on tal hoopiski kaval plaan sinu abiga mingit kasu saada?

Palju õnne, Kaalud! Algav isiklik aastaring annab palju võimalusi oma elu uuendamiseks ja ümberkujundamiseks. Sul on julgust lasta lahti vanast ja mõttetuks muutunust, et teha ruumi uuele ja paremale. See kehtib ka inimsuhete vallas. Sinu ellu tulevad uued, inspireerivad inimesed, võid leida hingesugulase.