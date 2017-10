Ära rahmelda, lase sündmustel areneda. Kuula oma sisetunnet ja ära sekku tegevusse enne, kui tõesti tunned, et kätte on jõudnud õige aeg.

Keegi armastab sind väga. Sa tunnetad seda, see meeldib sulle, kuid miskipärast teed ikka näo, et sinul on ükskõik. Kas sa oled mõelnud, mida sa kardad või miks sa põed?

Palju õnne, Kaalud! Uuel eluaastal keskendu hetkes elamisele. Halb on see, kui minevik sind takistab, samuti ei saa sa end õnnelikuna tunda juhul, kui tegeled palavikuliselt tuleviku kindlustamisega. Ole õnnelik siin ja praegu, naudi armusuhteid – küllap on sul võimalik olla koos just selle inimesega, kelle seltsis on hea.