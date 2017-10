Mingi periood on nüüd lõppenud. See teeb sind küll pisut nukraks ja nostalgiliseks, samas aga tunned sisimas kergendust, selgusetunnet ja parema tuleviku lootust.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul on kange tahtmine tegutseda, midagi tavatut ning põnevat ette võtta, paraku aga ei tule sind ümbritsevad inimesed su entusiasmiga eriti kaasa.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled ilmselt graafikust maas, kiirustamine omakorda viib selleni, et teed vigu. Tahad tööga ruttu ühele poole saada, sest oled huvitatud hoopis põnevamatest tegevustest.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Raske on alluda distsipliinile või täita üha uusi kuhjuvaid kohustusi. Isegi kui pealtnäha teed tööasju, on mõtted ikkagi muu tegevuse juures.

Neitsi

23. august – 22. september

Võimalik, et oled hommikul laineharjal, päeval käid põhjast läbi ja jõuad ööhakul taas väga kõrgele. Su elu on emotsioonidele allutatud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sind üllatatakse aina uute ülesannetega, mis tulevad viivitamatult ära teha. Või tekivad lihtsana näiva töö puhul probleemid, mida keegi peale sinu lahendada ei taha.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tunned end rahutult ja mõnevõrra ebakindlalt. Kui oled sunnitud rutiinset tööd tegema, langeb meeleolu nulli lähedale, kui aga on võimalus seigelda, saad hea tunde sisse.

Ambur

22. november – 21. detsember

Rahulikum päev, kui saad üle hulga aja ise planeerida, mida ette võtta. Võimalik, et sul polegi isu suuri plaane teha, tahad ehk vaid omaette lugeda või niisama unistada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tuleb aru saada, et vastutad oma tegude eest ise ja olulisel hetkel tuleb loota eelkõige endale, usaldada oma kogemusi ja kuulata vaistu.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tunned, et jõudu on palju, aga kohati kipud oma võimeid üle hindama. Muidu hea aeg sportimiseks, aga pead hoolega jälgima, et kõik turvanõuded oleksid ikka täidetud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Näib, et miski ei kuku sülle iseenesest, vaid pead aina võitlema. Armusuhted peaksid muidu väga kenasti kulgema, aga probleemiks võib olla liigne armukadedus.

