Murrad rasket tööd teha. Teised sind ei kadesta, aga imetlevad küll. Tahtejõudu on ohtralt, võiksid seda ka oma isikliku elu edendamiseks ära kasutada.

Mida loomingulisem on su tegevus, seda paremini end tunned. Kerge on ideid leida ja neid kunstiliselt teostada. Seevastu asised ettevõtmised tunduvad kuidagi keerukad.

Kuna inimesed on sinuga ausad ja avatud, ei pea sa pikalt pead murdma, milline on kellegi sõnade varjatud tähendus. Päev kulgeb mitmes plaanis koostööaltis meeleolus.

Mõnda aega püsinud probleemid lahenduvad nüüd nii, et sa ei peagi palju vaeva nägema. Midagi loksub justkui iseenesest paika. Vaatad selge, avatud pilguga tulevikku.

Elutempo on kiire, aeg sobib küllaltki hästi reisimiseks, aga ainult sel juhul, kui sa tahad, et teekonnal ootavad sind ees põnevad seiklused ja uued teadmised.

Sinuni jõuab palju infot, millest olulise välja noppimine on paras mõistatus. Tuleb arvestada, et kõik uudised, mida sa eri allikatest kuuled, ei olegi tõega seotud.

Ei piina sind mineviku varjud ega häiri ebakindlus tuleviku ees – siin ja praegu on hea olla! Teed paljugi selleks, et ka ümbritsevad inimesed endale probleeme välja ei mõtleks.

Sinu tänase tegevuse peamine eesmärk on oma elu täisväärtuslikumaks muuta. Teed plaane ja konsulteerid spetsialistidega, et saaksid end terve, ilusa ja õnnelikuna tunda.

Palju õnne, Kaalud! Algamas on huvitav, erilisi võimalusi pakkuv isiklik aastaring. Esiplaanil on suhted. Et võimalusi paremini ära kasutada ja oma unistusi ellu viia, vajad enda kõrvale õigeid kaaslasi. Leiad häid sõpru, võid leida ka elu armastuse. Kuula oma südame häält, aga kasuta ka kainet mõistust.