USA kritiseerib Kuuba valitsust, et see pole suutnud väidetavate helirünnakute asjus midagi ette võtta. Ameerika diplomaadid ning isegi mõned turistid väidavad, et Kuuba kodudes ja hotellides rünnatakse nende kõrvakuulmist müra ja kummaliste helilainetega.

Kuuba valitsus väidab, et ei tea toimuvast midagi, kuid üle 20 USA saatkonna töötaja on kurtnud, et veidrad helirünnakud mõjutavad nende tervist. BBC vahendab, et nüüd on USA otsustanud konkreetseid samme teha. Eelmisel nädalal kutsus Washington tagasi pea pooled Havannas asuva saatkonna töötajatest ning täna saatis riigist välja 15 Kuuba diplomaati.

