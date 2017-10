Kuidas vägivald lööb alati ka vägivallatsejat ennast, on paar päeva pärast Kataloonia iseseisvumisreferendumit sunnitud mõistma hääletuse toimumist jõhkralt takistada püüdnud Hispaania keskvõim – kumminuiadega oma rahva vastu minnes saeti oksa, millel ise istutakse.

Kas väiksema täkkega omal oksal sai hakkama Eesti valitsuski, kui ruttas sõnades toetama Hispaania territoriaalselt terviklikkust, on Eesti minevikku arvestades paratamatu küsimus. Et meie riigijuhid oleksid eelistanud just nüüd kasutada võimalust vait olla, sellest annab aimu ajutine peataolek – välisministri seisukohta kuulsime alles referendumile järgnenud päeval, mil see kõlas juba kulunult, sest ettevaatlikule jutule Hispaania põhiseaduse austamisest on midagi lisada vaid vähestel Euroopa Liidu juhtidel.

Miks vaiki olemine võib olla kõige pragmaatilisem valik, ütles välja reformierakondlane Jürgen Ligi: „Kommunistlikke meeleolusid on seal (Kataloonias) veel rohkem kui lõunas üldiselt ja potentsiaalselt saaks sellest riigist Venemaa huvide veel suurem esindaja, kui nad ühel hetkel ELi ja NATOsse pääseksid, sanktsioonide konsensuse lõhkuja aga juba enne.“ Mõistmaks, miks ei söanda Eesti teisele ELi liikmesriigile etteheiteid teha, pole aga nii kaugele tulevikku vaadata vajagi.

Igal juhul paistab, et edasine asjade käik Kataloonias on jäetud sõltuma Hispaania valitsuse (heast) tahtest. Euroopa Liidu vaikne koputus viimase südametunnistusele võis küll kuulmata jääda, ent seda valjemalt koputab kohalik rahvas – ja mitte ainult katalaanid.