“Nukumaja” sündmuste keerises on seitsmendat kuud rase Eva (Karin Rask), kes hukkunud kaksikõe majja kolides avastab end keset valesid ja ohtlikke mänge. Näiliselt kaunis aedlinnas luusib tegelikult ringi kurjus ja naeratavad naabrid peidavad saladusi, mille ilmsiks tulemist ei taha keegi. Dramaatilised pöörded ja särisevad suhteintriigid on „Nukumajas“ vähemalt sama olulised, kui läbiva taustaloona jooksev mõrvalugu. See on tänav, kus naabriteks on lihtne torumees ja poliitikasse pürgiv jõukur, kerglaste kommetega poepidaja ja vanematega pahuksis olev teismeline.

“Merivälja” on müstiline põnevussari, milllele enne eetrisse jõudmist suurt edu ennustati ja milles mängivad Eesti parimad näitlejad. Sarja stsenarist on ülimalt populaarne kirjanik Indrek Hargla, režissöör Triin Ruumet.

Seriaalis saabub Meriväljale tööle nooruke tütarlaps Karin, et hakata hooldama ratastooli aheldatud kõnevõimetut meest, kuid ootamatult selgub, et Karinil on täita hoopis teistsugune ülesanne. Tegevus toimub tormiliste üheksakümnendate lõpul ja käivitub põnev ja müstiline sündmuste ahel, et lahendada Merivälja mõistatus, mille niidid viivad paljude inimeste varjumaailmadesse ja saladusliku maavälise objekti tegeliku olemuseni.

Kodumaises põnevusseriaalis löövad kaasa Eesti tippnäitlejad ja uued tõusvad tähed – Merle Palmiste, Argo Aadli, Andrus Vaarik, Olav Osolin, Tarvo Krall, Maria Avdjushko, Lauli Otsar, Andres Lepik.