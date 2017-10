Taavi Aas, Keskerakonna linnapeakandidaat:

1. Tõstame pensionilisa Tallinnas 100 euroni; anname igale lapsele võimaluse käia tasuta huviringis; ehitame promenaadi, mis avab Tallinna merele.

2. Me ei lase sulgeda vabalevis olevat TallinnaTVd ega linna ja linnaosade ajalehti. Eestikeelne haridus muukeelsetes lasteaedades pole kohe saavutatav, vaid selle asemel tõstame eesti keele õpetamise taset. Kuigi valimislubadusena pole seda otseselt kõlanud, on antud mõista, et tasuta ühistransport on munitsipaalsotsialism jms, seega olgu öeldud – tasuta ühistransport peab jääma!