Statistikaamet tutvustas täna avalikkusele leibkondade kulutuste uuringut – mullu kulutas üks selle liige kuus keskmiselt 408 eurot, mida on 13 eurot rohkem kui aastal 2015. Analüütikud tõid eraldi välja, et eriti on suurenenud Raplamaal elavate inimeste kulud transpordile.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles Õhtulehele, et leibkondade kulutuste uuring on väga oluline. „See aitab mõista, kuidas meie inimesed on oma kuludega toime tulnud ja mis suunas nad on edasi liikunud ning kuidas leibkondade kulud jagunevad.“

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi. (Denes Kattago)

Analüütiku Anu Õmbluse sõnul pole viimase aastaga tavainimese jaoks sisuliselt kulude osas midagi muutunud. „Eesti keskmised kulud on veidi suurenenud, inimesed saavad kulutada rohkem – see on suurenenud 13 euro võrra. Kuid võrreldes 2012. aastaga, on see suurenemine 119 eurot. Pikemas perspektiivis on näha paranemist, siis olid vältimatud kulud 45 protsenti. 2015-16 on see 40 protsenti ja inimestele jääb rohkem raha kätte muudeks kuludeks.“