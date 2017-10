"Ma kujutan ette, et midagi sellist võis tunda president Kersti Kaljulaid, kui ta ei olnud veel president, ja ühel kenal päeval helises telefon ja teisel pool oli Eiki Nestor, kes ütles, kuule, Kersti, nüüd on aeg nii kaugel, et sa pead tulema ja valitsema neid õiglasel käel," toob meeleoluka paralleeli Õhtulehe ajakirjanik Rainer Kerge, kes on äsja saanud Hea Sõna ajakirjandusauhinna.

Kuigi Rainer läks ülikooli bioloogiat õppima, on ta praktiliselt terve elu teinud ajakirjanikutööd. "Bioloogiateadus kindlasti võitis, et minust bioloogi ei saanud. Jääb vaid loota, et ajakirjandus väga palju kaotanud ei ole,“ nendib ta.

Mis on aga parimad ja hullemad artiklid, mille Rainer on kirjutanud?

"Need lood jäävad minu matusteks," teatab ta.

Vaata muhedat intervjuud Rainer Kergega! Lõpus räägib Rainer ka oma lemmikanekdoodi!