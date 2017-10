Martin Helme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna linnapeakandidaat: 1. Tallinn eestimeelseks; kompromissitu võitlus korruptsiooniga; homo- ja pagulaspropagandat kooli ja lasteaeda ei luba! 2. Kõige rohkem hirmutab väljavaade, et sotsid saavad Tallinna linnakassa ja lasteasutuste kallale ja teevad linnast Eesti homopealinna. Hirmutab väljavaade, et reformierakondlased hakkavad veel hullemini varastama kui Keskerakond praegu. Hirmutab pilt, mis avaneb Mustamäel ja Kristiines, kus trollipeatused ja poodide ümbrused on täis luusivaid musti mehi.

3. Tallinna eelarve on nii priske, et isegi Keskerakond pole ka valimisaastal suutnud isegi lisaeelarvega kõike ära kulutada ja eelarve on ülejäägis. Lisaks varastatakse ja raisatakse linna raha igal aastal kümnetes miljonites. Meie kõik lubadused on teostatavad ja keskenduvad erakapitali kaasamisele linna arengu heaks. Laste ja omastehooldusega seotud lubadused on linna eelarves prioriteedi seadmise küsimus ega jää raha taha.

4. Prügi on kaup, mille eest praegu makstakse ostjale, mitte müüjale. Kui tegemist on sorteeritud prügiga, peaks keskkonnasäästlikkuse motiveerimiseks olema sorteeritud prügi äravedu tasuta. Laiemalt rääkides peaks prügivedu olema vabal turul. 5. Ei, sest nii puhta vee toomine iga inimese kraanini kui ka reovee puhastamine on seotud konkreetsete kuludega ja need peaks kaetud olema. Tasuta vesi tooks kaasa ka tohutu raiskamise. Küll aga peaks vesi ja kanalisatsioon olema palju odavamad, sest praegu pigistab monopolist linna vaikival heakskiidul ebamõistlikku kasumit välja vee ja kanalisatsiooni pealt. 6. Kui rikas Tallinn teeks tasuta koha, siis ta tõmbaks mujalt omavalitsustest inimesi linna sisse kirjutama, mis tooks linnale raha eelarvesse juurde rohkem, kui lasteaia kohamaks välja viis. Tasuta bussisõidu näitel mõjus see rängalt väiksematele ja vaesematele omavalitsustele ning laiemalt kogu regionaalsele arengule. Kui lasteaia kohatasu kaotada, siis tuleb seda teha kogu Eestis. 7. Meie programm ei keskendu tasuta asjade jagamisele, vaid püüab linna rahaga mõistlikult majandada, et asju, mida tegema peab – koolide ja lasteaedade remont, teede ehitus ja korrashoid, sportimisvõimaluste tagamine, parkides teed, mänguplatsid ja valgustus jne –, saaks teha praegusega võrreldes poole rohkem. 8. Ei raja. Me rajame meretrammi Tallinna sadamate vahele, et Viimsist ja Kakumäelt saaks kesklinna kaks korda kiiremini ja mugavamalt kui praegu. 9. Lapsed kasutavad iga päev, mina harvem. Roheline kaart on mul siiski rahakoti vahel. 10. Piletit ei tule. Kaob valideerimisvajadus, st pilet kaob ka turistidele ja mitte-linlastele. 11. Tiheda autoliikluse vahele joonistatud rattateede asemele tulevad päris rattateed, mida mööda on võimalik ühest linna otsast teise sõita, ilma et rattatee vahepeal kaoks. Jalakäijatele on vaja rohkem fooriga ülekäigukohti ning mõnel pool ka tunnelit.