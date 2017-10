Rainer Vakra, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna linnapeakandidaat:

1. Renoveerime nelja aastaga kõik lasteaiad; ehitame trammiliinid kesklinnast Järvele, Lasnamäele, Haaberstisse, Mustamäele ning reisisadama terminali; vaatame üle iga keskerakondlase pädevuse ning need, kes on töökoha saanud tänu parteipiletile, vabastame päevapealt.

2. EKRE „Anname tuld!” – meil tuleb hoida joont, mis tagab Tallinnale edu- ja uuendusmeelse linna kuvandi. Reformierakonna „Tallinn on kodu ja kodus räägitakse üht keelt!” – iga lasteaias õpitud lisakeel tõstab laste konkurentsivõimet, eesti keele omandamine vene lasteaedades on meie meelest iseenesestmõistetav. Keskerakonna „Säilitame linnameedia kanalid: Tallinna Televisioon, linna ja linnaosade ajalehed” – sulgeme ajalehed Pealinn ja Stolitsa ning lõpetame linna kuluka lepingu Moskva kesktelevisiooniga (PBK), alles võivad jääda linnaosalehed.