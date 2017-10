Saaremaal Lääne- Saare vallas Riksu külas murdis ula peale sattunud külakoer ööl vastu pühapäeva maha kolm lammast ning peletas ühe metsa.

„Kohe oli näha, et tegu polnud hundi tööga, sest hunt tõmbaks lammastel kõri läbi, kuid nüüd oli kallal käidud külgede pealt,“ lausus Riksu küla Jalaka talu peremees Ants Tuuling. „Süüdlast polnud vaja kaua otsida, sest juba aprillis oli ühe lähedal elava mehe hundikoera mõõtu elukas meil kaks talle maha murdnud ja seda päise päeva ajal.“

Nüüd langes verejanulise koera ohvriks kaks vana lammast ning ühele vigastatud villakandjale tuli lisaks hiljem teha hädatapp. Üks lammas pääses aga metsa jooksu, kuid pole karja juurde enam naasnud ja on ilmselt samuti surnud.

„Verd oli palju, ka teised lambad olid verega koos,“ kirjeldas Tuuling karjamaal avanenud pilti. „Kahju hindan ma sarnaselt huntide murdmise ohvriks langenud lammaste eest makstavale kompensatsioonile- 60 eurot lamba eest.“

Samas ei looda ta kahjutasu saada. „Omanikuga oleme küll kokkuleppele jõudnud, aga ta on grupi peal, tööl ei käi ja raha loota ei ole. Aga eks klaarime kuidagi teistmoodi ära.“ Taluperemees oli koeraomanikku juba aprilli juhtumi järel hoiatanud, et ta oma koera ohjes hoiaks, kuid toona oli omanik öelnud, et tema koer jooksus ei käi ja on kenasti hoovis kinni. „Selgus, et see pole tõsi,“ ütles Tuuling. Politsei sai Lääne- Saare valda Riksu külla väljakutse, milles teataja kahtlustas sama küla koera öises lambamurdmises. „Koera peremehega rääkides selgus, et koer oli olnud öösel jooksus. Koera omanik ja lammaste omanik said omavahel tekitatud kahju osas kokkuleppele,“ rääkis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla.