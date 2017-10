Tallinlase suur mure ehk vihmavette uppuv parkimisplats ei pidavat linnaosavalitsust huvitama, kurdab kohalik.

Tallinnas Lasnamäel uputab ühe kortermaja kõrval asuval parkimisplatsil pärast igat vihma, mistõttu puudub jalakäijatel võimalus seal kuiva jalaga liigelda. „Suurte vihmahoogudega voolab vesi parklasse, kus asuvad elanike autod. Liiklemine on raskendatud ka käruga emadel, kes ei saa kuidagi üle pori ega vee,“ kurdab kohalik. Ta lisab, et Lasnamäe linnaosa valitsus vastas tema esimesele kirjale teatades, et tuleb oodata detailplaneeringut. Järgnevatele kirjadele polevat vastust tulnud.

Lasnamäe linnaosavanema Maria Jufereva sõnul on Tallinna kommunaalamet lülitanud Narva mnt 128 kõnnitee projekteerimise ja väljaehitamise 2018. aasta esialgsesse teedeinvesteeringute objektilisse plaani. Jufereva lubab, et nii tööde teostamise võimalused kui ka täpne ajakava täpsustub pärast tuleva aasta linnaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

Jufereva ütleb, et liikumistingimuste koheseks parandamiseks otsib linn ka praegu võimalust. Võimalik, et ala kaetakse freesasfaldiga juba enne talveperioodi saabumist.

Sarnased mured on ka teistes linnaosades. Septembris kirjutas Õhtuleht Põhja-Tallinnas Nisu ja Aru täna ristumiskohas asuvast teelõigust, kus samuti uputab. Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse avalike suhete nõunik Maksim Rogalski lubas, et see tee parandatatakse kindlasti ära.