Alati ei viita muutunud käitumine sellele, et su armastatu sind kellegi teisega petab. Ometigi näitab elu, et petmine on meie ühiskonnas üha levinum, mistõttu tasub muutuste suhtes olla tähelepanelik.

Millal kahtlustada, et su armastatul võib olla veel keegi teine? Portaal Relationship Rules toob välja kuus märki, mis viitavad, et su kallimal võib olla afäär kellegi teisega.

1. Suurenenud privaatsus