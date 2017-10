„Mul on neli raamatut taro kaartide kohta. Paljud, kes minu poole pöörduvad, pelgavad, et ma kogu aeg raamatusse vaatan, aga see, kuidas ma seda teen, ei ole oluline. Oluline on tulemus,“ räägib „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ kandideeriv Lõuna-Eesti juurtega nõid Alisa.

Alisa on tumeda loomuga, sarkastilise ja terava ütlemisega nõid, kes muu hulgas paneb ka kaarte. „Kaartidele saab esitada ükskõik, mis küsimuse, ükskõik, mille kohta,“ ütleb Alisa ja lisab, et tähtis on osata neid lugeda. Naine tunnistab, et paljud tema poole pöördujad imestavad, kui ta raamatutest kaartide kohta midagi üle kontrollib. „Kui ma näen kaartidest üldist olukorda, siis sellest ei piisa. Ma pöördun raamatute poole selleks, et saada täpsemaid seoseid. Selles ei ole midagi halba. See tähendab, et inimene suhtub asjasse lihtsalt tõsiselt.“

Vaata videost, kuidas Alisa tuleproovi katsetele sattus ning mida arvab ta sellest, et lapsed tihti mängukaartidega üksteisele ennustavad.