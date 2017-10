Tragöödia, mille avalikuks tulemine tõi kaasa üldsuse terava reaktsiooni, on jõudnud kohtusaali. Raviasutuse ja selle töötaja vastu esitatud kahjunõue on Eesti kohtupraktikas enneolematu, küündides ligi 600 000 euroni.

Eile arutati Harju maakohtus kinniste uste taga perekond Eichleri hagi AS Lääne-Tallinna keskhaigla ja ämmaemand Aili Küti vastu kahju hüvitamise nõudes. Tegemist on viie aasta taguse traagilise õnnetusega Pelgulinna sünnitusmajas, mille tagajärjel sandistati peagi oma viienda sünnipäevani jõudev Mattias Eichler.

„Ma palun kuulutada tänane kohtuistung kinniseks,“ lausub hagejaid esindav Rakvere vandeadvokaat Küllike Namm, viidates tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetele, mis selleks aluse annavad. Advokaadi hinnangul vajab menetlusosalise isiku eraelu kaitset, kui huvi asja avaliku arutelu vastu ei ole eraelu kaitse huvist suurem. Lisaks leiab Namm, et istung tuleks kinniseks kuulutada ka vaimse puudega isiku huvidest lähtuvalt. „Tänasel kohtuistungil annavad hagejad ise ja ka tunnistajad andmeid isikute elu ja tervise kohta ning istungi kinniseks kuulutamine on vajalik nende eraelu kaitseks. Kuna eelmisel istungil ei olnud ühtegi isikut, kes oleks võinud seda kajastada, ning kuna täna on siia saabunud ajakirjanik, siis palun see taotlus rahuldada,“ lõpetab Küllike Namm oma põhjendused, pöördumata nõusoleku saamiseks oma hagejatest klientide poole.

Kohtunik Kristi Rickbergil ei kulu minutitki, et hageja esindaja vastav taotlus rahuldada, kuigi AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Aili Küti esindaja vandeadvokaat Ants Nõmper seda ei toeta. Kohtuistung jätkub kinniste uste taga.

Vaevalt on viimastel aastate kõmulistel kriminaalprotsessidel (süüdi mõistetud väidetav allamaaliider Assar Paulus ja Tõstamaa surmakutsar Andrus Järvik) kaitsjana kuulsust kogunud Küllike Nammile teadmata, et tema kliendid on juba oma traagilise loo delikaatseid üksikasju varjamata avalikkuse ette toonud. Siiski on perekond Erlichile tekitatud kahju tõendamine ja nõude suurus selle protsessi võtmeküsimused ning kogenud advokaat mõistab, et ettevaatlikkus pole tema kutsetöös kunagi liigne. Veidi vähem kui kahe aasta eest Eesti Ekspressi artiklis „Tragöödia Pelgulinna sünnitusmajas. Rekordsuur kahjutasunõue“ esitatud delikaatsed terviseandmed võivad nüüd aastaid hiljem olla muutunud märksa delikaatsemaks, eriti, kui pidada silmas hageja esindaja eesmärke käimasolevas kohtuvaidluses.

Tragöödia sünnitusmajas

9. detsembril 2015 kirjutas Eesti Ekspress traagiliste tagajärgedega lõppenud sünnitusest Pelgulinna haiglas. Õnnetus, kui seda võib üldse nii nimetada, juhtus juba 2012. aasta novembri alguses. 35aastase Merli Eichleri poeg Mattias sündis raskelt. Sünnitustähtaeg läks kaks nädalalt üle ning lõpuks alanud protsess kulges vaevaliselt. Ämmaemand, kelleks oli Aili Kütt, andis sünnitajale tableti desaminooksütotsiini, mida käskis hoida keele all. Ära sulanud pillile järgnes teine, siis kolmas. Sünnitusel märkas ämmaemand, et laps on lämbumas ja kutsus abi. Kuna keisrilõikeks oli juba hilja, tõmmati laps ema kehast välja vaakumpumbaga, mis olevat õnnestunud alles kolmandal katsel.

Pisike Mattias oli kolm päeva koomas, kuid jäi ellu. 19 päeval pärast sündi pääseb laps koju. Õnnelike vanemate rõõm aga muutub mureks – Mattias ei käitu sugugi nii, kuidas peaks seda tegema normaalne vastsündinu. Merli ja Madis Erlich pöördusid Lääne-Tallinna Keskhaiglasse, kust said teada, et Mattiasel oli tekkinud hapnikupuuduse tagajärjel raske terviserike. Haiglat esindava advokaadi Ants Nõmperi sõnul kägistanud Mattiast ümber kõri sattunud nabanöör. Suhtlemine haiglaga polnud vanematele kerge, dokumentide kätte saamiseks pidid nad kasutama andmekaitse inspektsiooni abi. Eichlerid palkavad oma õiguste kaitseks vandeadvokaat Küllike Nammi.

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon lükkab ümber väited, nagu oleks last kägistanud nabanöör. Küll aga heidab komisjon ämmaemand Aili Kütile ette, et ta ei jälginud sünnitust piisavalt ja ei rakendanud loote seisundi hindamisel kõiki võimalusi ning ei konsulteerinud arstiga, kui andis sünnitajale tablette. Komisjon tegi ettepaneku suunata Aili Kütt pädevuse hindamiseks kutsekomisjoni. Eichlerid avastasid haiglast saadud dokumentidest sedagi, et Aili Kütt oli veel kolm kuud pärast Mattiase sündi muutnud Merli Erlichi rasedus-sünnituslugu.

Eesti Ekspressis artiklis kirjeldatakse detailselt Mattiase tervise seisundit kaks aastat tagasi ja tema murest murtud vanemate vaevasid, mis sellega seotud. Pereelu iseloomustavat magamatus ja teadmine, et Mattias ei saa kunagi terveks. Novembris saab parandamatu puudega laps viieseks.